Строительство моста-дублера через Оку в Рязани начнется весной. Об этом сообщает губернатор Рязанской области в своем телеграм-канале.

Руководитель региона встретился с главой Росавтодором Романом Новиковым. В этом году при поддержке федерального центра начнётся строительство двух крупных инфраструктурных проектов. Жизненно необходимый для региона проект — новый мост через Оку.

Для вывода транзитного транспорта из Рязани будет построен Южный обход протяжённостью 26,5 км. Новая транспортная артерия пройдёт от трассы М-5 «Урал» у Божатково до Протасово. Строительство начнётся летом.

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Мост строится на участке от автодороги Шереметьево – Дядьково – Вышгород – Наумово – Гавердово до автомобильной дороги Рязань (от села Шумашь) – Спасск-Рязанский – Ижевское – Лакаш в Рязанском районе.

Павел Малков подписал с главой Росавтодора Романом Новиковым дополнительное соглашение к меморандуму о развитии автомобильных дорог общего пользования на территории Рязанской области.

В 2025 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтируем более 136 км региональных дорог в 13 муниципалитетах.

Ранее стало известно, что для строительства моста-дублера через Оку изымут 27 земельных участков. Наибольший по площади участок, который нужно изъять, находится в Дубровичах. Его собственники — более 70 человек.