Страшная история секс-маньяка Шемякова: он убивал и ел девушек

Сайт aif.ru опубликовал леденящую кровь историю сексуального маньяка Эдуарда Шемякова.

Этот человек считал, что его жертвы должны умирать красиво, как в кино. Одной из них он отрубил голову, накрасил её, сделал укладку и поставил на пенёк. Позже вошёл во вкус и начал выкладывать из тел фигуры и даже есть их.

Эдуард Шемяков родился в сентябре 1975 года на Украине, но вскоре переехал с семьёй в Санкт-Петербург. Его детство было обычным: учился средне, друзей было мало.

Самый трудный период в жизни Эдуарда начался в армии, когда он служил в пограничных войсках, где царила жестокая дедовщина. Он жаловался на издевательства старослужащих, но никто не обратил на это внимания. Ему не давали есть, запирали на целую ночь в холодильнике и избивали. Из армии мужчина вернулся со стойкой ненавистью к людям.

Вдохновлённый кино

Вернувшись домой, Шемяков поселился у родителей, стал работать в охране. Близких друзей не было, в личной жизни тоже не складывалось. Он пытался завести отношения, но девушки сторонились невзрачного замкнутого парня. Эдуард озлобился ещё больше.

Однажды маньяк посмотрел фильм «А зори здесь тихие». Там, где среднестатистический зритель видит историю о трагической судьбе и великом подвиге военного отряда, Шемяков увидел картины того, как красиво умирают женщины. Он понял, что хочет наблюдать подобное вживую, слишком уж эстетично это было для него. Неожиданно он осознал, что может вершить судьбы других, и понял, что хочет попробовать.

Первой жертвой стала 19-летняя девушка. Шемяков дождался её вечером в безлюдном месте и напал с ножом. Он нанёс ей 15 ранений, изнасиловал и прикрыл тело ветками — это он тоже взял из фильма. После этого просто ушёл, оставив девушку умирать.

10-летняя жертва

Особую радость Шемякову доставляла продуманная поэтапность убийств, которой он придерживался впоследствии. Он долго бил жертву ножом, потом насиловал, а затем тем же ножом закалывал. Пять из десяти убитых им девушек были несовершеннолетними. Одной из них только исполнилось десять.

Она отделилась от компании, в которой гуляла с родителями, зашла в лес и там столкнулась с Шемяковым. Дальше сценарий был стандартным. Большинство убийств произошло на Карельском перешейке, недалеко от пляжа. Наверное, именно поэтому душегубу дали прозвище «курортный маньяк».

Умирать красиво

Шемякову нравилось убивать. Его пленял и восторгал искренний испуг жертвы, ощущение своей власти, понимание, что сейчас, возможно, впервые за долгую жизнь именно он решает, что будет происходить дальше.

У него не было какого-то определенного типажа женщины, не имел значения возраст или цвет волос. Главное, чтобы они были красивыми, как в кино.

Важно было, конечно, и получить удовольствие от изнасилования, поэтому он выбирал тех женщин, которые, как он был уверен, в обычной жизни ему бы отказали.

Накрасил отрубленную голову

Постепенно просто убивать стало скучно. Шемяков искал новые способы «выразить красоту». Мог, скажем, разрубить тело на несколько кусков и выложить из них какую-то фигуру.

Убив очередную 15-летнюю девушку, он поступил и вовсе странно. Отрубил ей голову, после чего накрасил губы, сделал прическу, надел очки и водрузил на пенёк. У маньяка были свои, извращённые представления о прекрасном.

Ещё одной жертве он отрубил голову и бросил в ручей. По его словам, сделать это велели глаза, появившиеся в воде.

Третья девушка была убита совершенно зверским способом — маньяк истыкал её ножом так, что на теле не осталось живого места. Эксперты насчитали более 50 ножевых ранений.

Нередко он забирал с собой что-нибудь на память об убитых: расческу, книгу, один раз взял даже паспорт.

И всё же в этой ситуации, как и в истории любого маньяка, были выжившие. В первый раз Шемякова банально спугнул прохожий. Во второй раз он остановился сам. Девушка, уже получив несколько ударов ножом, начала умолять его сохранить ей жизнь. Что-то произошло с маньяком в эту минуту. Он убрал нож и даже довёл девушку до дома. Полгода после этого он ни на кого не нападал.

Женские руки в холодильнике

Последней жертвой изверга стала подруга его сестры. Воспользовавшись тем, что родители уехали, он пригласил 17-летнюю девушку в гости. Но встреча не пошла по плану, который построила в голове девушка.

Маньяк напал на неё с гантелей. Нанес несколько ударов по голове, расчленил в ванной. И вдруг ему стало интересно попробовать что-нибудь новенькое. В частности, человеческое мясо. Он отрезал кусок от бедра, пожарил его и съел с клюквой, привезённой с дачи родителями. Ему понравилось. Тело маньяк закопал на пустыре, оставив себе части бедра и руки девушки. На этом и попался.

Вернувшаяся с дачи домой мать услышала от соседки страшную историю о пропаже дочери, поднялась в квартиру, открыла холодильник и увидела женские руки с аккуратно сделанным маникюром. Вся квартира была заляпана кровью.

Глаза в воде

Женщина не думала долго и вызвала милицию. Те устроили засаду в квартире. Удивительно, но маньяк имел шанс сбежать. Поднимаясь домой, он столкнулся с соседом, который сообщил ему, что в квартире обосновались сотрудники правоохранительных органов.

«Мне уже всё равно», — сообщил Шемяков и пошёл наверх.

Экспертиза признала его невменяемым, диагностировав параноидальную шизофрению.

Сам Шемяков утверждал, что в любой воде, будь то река или струя из-под крана, он видел глаза, которые уверяли — после серии убийств он обретет невероятные для человека сверхспособности. Маньяка поместили в специализированную клинику, где он находится и по сей день.