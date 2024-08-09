Пятница, 9 августа, 2024

Стартовали съёмки продолжения исторической комедии «Казачок» с Алексеем Лукиным

Автор: 7info

Опубликовано

В исторических локациях Пскова сейчас в разгаре съемки продолжения комедийного сериала «Казачок» (16+) о подростке Степе, который совершил скачок во времени и оказался в казачьей станице 17 века.

К своим ролям в проекте возвращаются Алексей Лукин, Виктория Разумовская, Александр Новиков, Алексей Кравченко, Максим Белбородов, Георгий Дронов, Светлана Листова, Владимир Епифанцев и другие актеры. Режиссером сезона вновь стал Игорь Зайцев («Тобол», «Великая»). Производством сериала занимаются студия SVERDЛOVSK (Сергей Светлаков, Саид Давдиев, Максим Лебедев) и телеканал ТНТ (Тина Канделаки, Аркадий Водахов, Борис Ханчалян).

Сразу же после событий первого сезона, в котором Степа вернулся в наше время, сюда попадает и казак-предатель Назар. Он утаскивает обратно в 17 век Марию, новую подругу Стёпы. Вооружившись всеми возможными современными приложениями и гаджетами, Степа снова отправляется в прошлое, чтобы вернуть девушку, и попадает в самый центр исторических событий, когда на престол избрали первого царя из династии Романовых, ровесника Стёпы, Михаила Фёдоровича. Теперь Стёпе предстоит спасти не только Марию, но и весь род Романовых. А казаки тем временем попадают в современную Россию и пытаются выкрасть шапку Мономаха.

«Казачок» стал первым продюсерским проектом Сергея Светлакова после его возвращения на ТНТ. По итогам телесмотрения второго квартала 2024 года «Казачок» возглавил топ-10 самых успешных сериалов.

Это одновременно и драйвовая экшн-комедия, и увлекательный исторический экскурс, и душевная история о дружбе, любви и семейных ценностях. Кроме того, это уникальная возможность взглянуть на быт и устои станицы XVII век глазами современного человека, а на гаджеты XXI века вроде смартфона и квадрокоптера — со стороны обычного казака, который жил 400 лет назад.

Алексей Лукин, актер: «Второй сезон будет намного масштабнее. Степа снова отправится в прошлое, где встретится со своими друзьями. Но в этом сезоне у него задача посложнее — нужно спасать Михаила Федоровича Романова, первого царя из новой династии, которому угрожает опасность в лице Назара и польской ведьмы. Степа будет пытаться решить вопросы современными методами. А еще ему нужно разобраться с личной жизнью. Он любит Аленку, но в будущем встретит девушку, которая один в один на нее похожа. И нужно решить, кого он возьмет с собой в будущее, а с кем придется расстаться».

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