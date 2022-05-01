Стало известно о местонахождении убийцы малолетней девочки Ульяны Ланской

В прокуратуре опровергли информацию, согласно которой предполагаемая убийца 9-летней девочки Софии Жаворнковой находится на свободе и свободно разгуливает по Вологде, пишет Вологда-Поиск.

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Ланскую задержали 19 октября прошлого года. После этого ее арестовали и многократно продлевали нахождения под стражей. В конце февраля женщину направили в психиатрический стационар, где она до сих пор находится.

Как стало известно, расследование уголовного дела в ее отношении завершено, документы направлены в суд. Ей запрещается покидать учреждение. Первое заседание суда по уголовному делу должно состояться 5 мая.

В октября прошлого года злоумышленница заманила двух девочек себе домой сладостями. Одной их жертв удалось спастись. Вторую малышку женщина избила, потом начала наносить удары ножом не меньше восьми, разбила девочке голову, а на теле не оставила живого места.