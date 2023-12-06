Стали известны первые подробности визита замминистра науки и высшего образования РФ Афанасьева в Рязань

6 декабря в Рязань с рабочим визитом прибыл заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев. Стали известны первые подробности его командировки.

Чиновник посетил РГРТУ и встретился с ректором вуза Михаилом Чиркиным, а также региональным министром образования Ольгой Щетинкиной. Как сообщает официальный канал РГРТУ, Афанасьев познакомится с технологической базой и разработками научных школ университета. Другие подробности встречи пока не приводятся.

Также известно, что заместитель министра посетит РГУ имени С. А. Есенина. Визит туда запланирован после обеда, подробности его тоже пока не уточняются.