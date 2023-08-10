Сразу двух жителей Рязанской области задержали за распространение наркотиков

Жителей Ряжского и Скопинского районов задержали за незаконный оборот наркотиков.

Сотрудники Ряжской полиции остановили 55-летнего мужчину, подозреваемого в хранении наркотиков, и провели личный досмотр, в ходе которого нашли у злоумышленника 84 грамма маковой соломы. Мужчину задержали.

Сотрудники МВД Скопинского района также получили информацию, что 56-летний житель поселка Милославское незаконно хранит наркотики. В Скопине полицейские остановили мужчину и обнаружили у него пакет с 140 граммами маковой соломы. Злоумышленника задержали.

Сейчас сотрудники полиции выясняют происхождение изъятых наркотических средств и всю цепь незаконного оборота. В отношении двух мужчин возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.228 УК РФ, сообщает пресс-служба регионального МВД.