Четверг, 29 сентября, 2022
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Спикер Госдумы Володин рассказал, кому сейчас нельзя выезжать из России

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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин сообщил, кому сейчас по закону нельзя выезжать из России. Пост политик опубликовал в телеграм-канале.

По словам Володина, россиянам, стоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов (статья 21).

Спикер Госдумы отметил, что это закон, которым должны руководствоваться все граждане. 

Также Володин рассказал, что к нему поступает много обращения о призыве граждан, возраст которых выше положенного для мобилизации. Военкоматы признают ошибки, работают над их исправлением. 

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