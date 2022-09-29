Спикер Госдумы Володин рассказал, кому сейчас нельзя выезжать из России

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин сообщил, кому сейчас по закону нельзя выезжать из России. Пост политик опубликовал в телеграм-канале.

По словам Володина, россиянам, стоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов (статья 21).

Спикер Госдумы отметил, что это закон, которым должны руководствоваться все граждане.

Также Володин рассказал, что к нему поступает много обращения о призыве граждан, возраст которых выше положенного для мобилизации. Военкоматы признают ошибки, работают над их исправлением.