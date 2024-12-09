Специалисты выявили в Ряжском лесничестве заболевание у деревьев

Специалисты Центра защиты леса обследовали около 10 гектаров сосновых древостоев в Ряжском лесничестве Рязанской области. Они обнаружили, что 20% деревьев от общего количества были повалены ветром. Отмечается, что ранее на этих участках обнаружили заражение деревьев корневой губкой. Об этом сообщает ведомство на своем сайте.

Корневая губка — заболевание, которое вызывает гниль в корнях и ведет к потере устойчивости дерева.

Сообщается, что все упавшие деревья планируют убрать для улучшения санитарного состояния деревьев и снизить пожарную опасность.