Сотрудники Окского государственного заповедника поздравили с 90-летием бобровый питомник в Воронежском государственном заповеднике

Сотрудники Окского государственного заповедника 20 августа приняли участие в мероприятии Воронежского государственного заповедника «Бобрый вечер» в честь 90-летия бобрового питомника.
С докладом «Участие Окского заповедника в реализации программ по сохранению и восстановлению в природе редких видов животных» выступила замдиректора по экологическому просвещению Марина Викторовна Дидорчук. Сотрудники заповедника Ольга Овчинникова и Надежда Панкова провели мастер-класс и беседы об Окском заповеднике.
Посетители заповедника 20 августа узнали всё о бобрах, зубрах, журавлях и не только. Праздник посвятили 90-летию бобрового питомника Воронежского заповедника и роли питомников заповедных территорий в сохранении редких видов животных России.
Гостями юбилея стали представители особо охраняемых природных территорий – Хопёрский, Приокско-Террасный и Окский заповедники, Заповедная Мордовия, а также экологические, туристические и культурные организации Воронежа.
Посетителям рассказали о питомниках и редких видах, туристических объектах, с детьми провели творческие мастер-классы.
На пристани Бобрового городка состоялся музыкально-познавательно-развлекательный концерт. Открыл мероприятие директор Воронежского государственного заповедника Анатолий Алексеевич Тарасов.
Особый ажиотаж на празднике вызвала Заповедная лотерея – прямо со сцены по номерам билетов разыгрывались призы от ООПТ, экологических и туристических организаций.
В Доме бобра с лекциями выступили специалисты по экологическому просвещению, туризму и реабилитации животных. Работала ярмарка с изделиями местных мастеров. А желающие смогли прокатиться на экологичных видах транспорта – на карете, запряжённой лошадью, и на бобромобиле (электромобиле).
Организаторы праздника выразили особую благодарность волонтёрам за поддержку, ответственное отношение к задачам и дружелюбие!