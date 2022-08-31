Сотрудники Окского государственного заповедника поздравили с 90-летием бобровый питомник в Воронежском государственном заповеднике

Сотрудники Окского государственного заповедника 20 августа приняли участие в мероприятии Воронежского государственного заповедника «Бобрый вечер» в честь 90-летия бобрового питомника.

С докладом «Участие Окского заповедника в реализации программ по сохранению и восстановлению в природе редких видов животных» выступила замдиректора по экологическому просвещению Марина Викторовна Дидорчук. Сотрудники заповедника Ольга Овчинникова и Надежда Панкова провели мастер-класс и беседы об Окском заповеднике.

Посетители заповедника 20 августа узнали всё о бобрах, зубрах, журавлях и не только. Праздник посвятили 90-летию бобрового питомника Воронежского заповедника и роли питомников заповедных территорий в сохранении редких видов животных России.

Гостями юбилея стали представители особо охраняемых природных территорий – Хопёрский, Приокско-Террасный и Окский заповедники, Заповедная Мордовия, а также экологические, туристические и культурные организации Воронежа.

Посетителям рассказали о питомниках и редких видах, туристических объектах, с детьми провели творческие мастер-классы.

На пристани Бобрового городка состоялся музыкально-познавательно-развлекательный концерт. Открыл мероприятие директор Воронежского государственного заповедника Анатолий Алексеевич Тарасов.

Анатолий Тарасов: «90 лет назад был создан единственный в России уникальный экспериментальный бобровый питомник по сохранению речного бобра. Возрастающее влияние хозяйственной деятельности человека оказывает отрицательное воздействие на природу, что приводит к необратимым процессам. Поэтому для сохранения отдельных видов растений и животных, а также природных сообществ в целом стали создавать различные ООПТ – особо охраняемые природные территории. Благодаря им удалось сберечь многие реликтовые растения и исчезающие виды животных»

Особый ажиотаж на празднике вызвала Заповедная лотерея – прямо со сцены по номерам билетов разыгрывались призы от ООПТ, экологических и туристических организаций.

В Доме бобра с лекциями выступили специалисты по экологическому просвещению, туризму и реабилитации животных. Работала ярмарка с изделиями местных мастеров. А желающие смогли прокатиться на экологичных видах транспорта – на карете, запряжённой лошадью, и на бобромобиле (электромобиле).

Организаторы праздника выразили особую благодарность волонтёрам за поддержку, ответственное отношение к задачам и дружелюбие!