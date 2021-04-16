Сотрудники администрации вновь вышли на уборку рязанских улиц

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В Рязани для уборки территорий продолжают привлекать сотрудников разных управлений администарции города. 16 апреля уборку провели на улицахШевченко и Ленинского Комсомола. Об этом сообщает персс-служба мэрии.

К бригадам Дирекции благоустройства присоединились сотрудники муниципальных предприятий. Всего на участках работали около 40 человек — они убирали прилотковую часть дорог общего пользования.

Спецтехника дирекции благоустройства убирала тротуары, подметала и мыла дорожное полотно. Сотрудники наводят порядок на остановочных комплексах, собирают случайный мусор.