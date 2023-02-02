Четверг, 2 февраля, 2023
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Сорокина рассказала о реконструкции ДШИ № 5 в Рязани

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В Рязани продолжается реконструкция ДШИ № 5. Старое здание школы ремонтируют, пристраивают к нему новое 3-этажное здание. Общая площадь обновленной ДШИ составит более 2000 квадратных метров, она сможет принять одновременно 120 учеников, написала ВКонтакте глава администрации Рязани Елена Сорокина.

В настоящее время на объекте запущено отопление и водоснабжение, разведена внутренняя электропроводка, смонтирована система вентиляции, полностью сделана кровля, установлен и запущен лифт. В ближайшее время начнутся работы по оштукатуриванию внутренних помещений. После этого будут делать стяжку полов.

— Работы идут по графику, не прерываясь в выходные и праздники. Некоторые их виды запараллелены. В марте снова приеду на объект — за это время подрядчик планирует на 80 процентов выполнить оштукатуривание помещений, — написала Сорокина.

Сорокина рассказала о реконструкции ДШИ № 5 в Рязани
Сорокина рассказала о реконструкции ДШИ № 5 в Рязани
Сорокина рассказала о реконструкции ДШИ № 5 в Рязани
Сорокина рассказала о реконструкции ДШИ № 5 в Рязани
Сорокина рассказала о реконструкции ДШИ № 5 в Рязани

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