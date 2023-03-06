Сорокина объявила сроки проведения месячника по благоустройству и санитарной очистке Рязани

Мэр Рязани Елена Сорокина на совещании в понедельник, 6 февраля, объявила сроки проведения месячника по благоустройству и санитарной очистке города. Он стартует 1 апреля.

Сейчас готовится план его проведения. Как отметила Сорокина, череда больших городских субботников должна охватить все территории Рязани. Ещё один вопрос, который глава администрации обсудила с подчинёнными, касался вероятности возникновения гололедицы в ближайшие дни на дорогах.

Чтобы не допускать аварийных ситуаций и сильных заторов, особое внимание будут уделять центральным автомагистралям и дорогам, по которым ходит общественный транспорт. Рабочим поручили тщательно проводить обработку остановок общественного транспорта и пешеходных дорожек ведущих к объектам соцсферы.

– Чтобы избежать сужения дорожного полотна, нужно своевременно очищать обочины и вывозить снег, – заявила мэр.