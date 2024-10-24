Четверг, 24 октября, 2024
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СМИ узнали, что концерт Лободы на Кипре обернулся скандалом

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Концерт украинской певицы Светланы Лободы, которой запретили въезд в Россию на 50 лет, обернулся скандалом на Кипре, пишет «МК».

Выступление запланировано на ближайшие дни, однако осталось огромное количество нераспроданных билетов. При этом певица анонсировала, что концерты дают ей возможность «помогать и вкладывать в Украину».

Однако русскоязычные киприоты не скрывают возмущения из-за выступления артистки.

«Света погибает без России. Концерт на Кипре это показал: вся популярность оказалась дутой. Даже небольшой зал собрать не может!» – отметил местный житель.

Некоторые призвали Лободу ехать в Киев и там поддерживать украинцев, однако оттуда ее «гонять тряпками».

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