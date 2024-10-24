СМИ узнали, что концерт Лободы на Кипре обернулся скандалом

Концерт украинской певицы Светланы Лободы, которой запретили въезд в Россию на 50 лет, обернулся скандалом на Кипре, пишет « МК ».

Выступление запланировано на ближайшие дни, однако осталось огромное количество нераспроданных билетов. При этом певица анонсировала, что концерты дают ей возможность «помогать и вкладывать в Украину».

Однако русскоязычные киприоты не скрывают возмущения из-за выступления артистки.

«Света погибает без России. Концерт на Кипре это показал: вся популярность оказалась дутой. Даже небольшой зал собрать не может!» – отметил местный житель.

Некоторые призвали Лободу ехать в Киев и там поддерживать украинцев, однако оттуда ее «гонять тряпками».