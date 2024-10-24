СМИ узнали, что концерт Лободы на Кипре обернулся скандалом

Концерт украинской певицы Светланы Лободы, которой запретили въезд в Россию на 50 лет, обернулся скандалом на Кипре, пишет «МК».
Выступление запланировано на ближайшие дни, однако осталось огромное количество нераспроданных билетов. При этом певица анонсировала, что концерты дают ей возможность «помогать и вкладывать в Украину».
Однако русскоязычные киприоты не скрывают возмущения из-за выступления артистки.
Некоторые призвали Лободу ехать в Киев и там поддерживать украинцев, однако оттуда ее «гонять тряпками».