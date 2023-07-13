Скончался хирург рязанской БСМП Дмитрий Викторович Селиверстов

Ушел из жизни хирург рязанской БСМП Дмитрий Викторович Селиверстов.

Данная информация появилась на сайте регионального минздрава.

Дмитрий Викторович был выпускником РязГМУ имени Павлова. В 2002-2003 годах, занимая должность главного хирурга Рязанской области, он организовал службу гнойной хирургии в районах области. Кроме того, Селиверстов является одним из основателей лапароскопической хирургии в Рязанской области, доцентом кафедры хирургии, акушерства и гинекологии РязГМУ имени Павлова.



Более двадцати лет врач работал в Областной клинической больнице, где возглавлял отделение гнойной хирургии ОКБ. Последние три года жизни он отдал Больнице скорой медицинской помощи, работая в гнойном хирургическом отделении БСМП.