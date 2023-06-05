Скончался актёр и режиссёр Рязанского театра на Соборной Андрей Торхов

Ушёл из жизни Заслуженный артист России, режиссёр, педагог, актёр Рязанского театра на Соборной Андрей Торхов.

Андрей Николаевич пришёл в Театр на Соборной в 2011 году. Приход человека с богатой творческой биографией и ярким талантом стал без преувеличения большим событием в театральной жизни Рязани.

После окончания Высшего театрального училища имени Щукина Андрей Торхов работал в Театре имени Вахтангова, Челябинском театре драмы имени Цвиллинга, Рязанском театре драмы и Рязанской областной филармонии. Также он преподавал актёрское мастерство в Ярославском театральном институте на базе Рязанского ТЮЗа.

«Каждая роль Андрея Николаевича – это ярчайший многогранный образ: Хлопуша в «Капитанской дочке», Афоня в «Яре», Инспектор Эган в «Убийстве по ошибке» и другие. Андрей Торхов всегда был в гуще культурной жизни, вёл крупные городские мероприятия, участвовал в концертах, творческих встречах и много общался с молодёжью», – говорится в публикации театра ВКонтакте.

По желанию Андрея Николаевича гражданской панихиды не будет. День памяти Андрея Торхова пройдёт 17 июня в 12 часов в Театре юного зрителя.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Андрея Николаевича.