Скончался актёр и режиссёр Рязанского театра на Соборной Андрей Торхов

Ушёл из жизни Заслуженный артист России, режиссёр, педагог, актёр Рязанского театра на Соборной Андрей Торхов.
Андрей Николаевич пришёл в Театр на Соборной в 2011 году. Приход человека с богатой творческой биографией и ярким талантом стал без преувеличения большим событием в театральной жизни Рязани.
После окончания Высшего театрального училища имени Щукина Андрей Торхов работал в Театре имени Вахтангова, Челябинском театре драмы имени Цвиллинга, Рязанском театре драмы и Рязанской областной филармонии. Также он преподавал актёрское мастерство в Ярославском театральном институте на базе Рязанского ТЮЗа.
По желанию Андрея Николаевича гражданской панихиды не будет. День памяти Андрея Торхова пройдёт 17 июня в 12 часов в Театре юного зрителя.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Андрея Николаевича.