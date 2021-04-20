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Вторник, 20 апреля, 2021
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Ревнивый рязанец облил сожительницу горючей жидкостью и поджёг

Елена Лобанова
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В Рязани возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба Рязанского следственного управления СК РФ.

22 августа 2020 года во время ссоры на почве ревности нетрезвый мужчина облил женщину горючей жидкостью и поджёг. Рязанка получила ожоги туловища и рук 3-й степени 35% поверхности тела. В больницу она не обратилась, так как боялась за судьбу своего обидчика.

Несколько месяцев женщина лечилась сама, но результатов не было. 1 февраля пострадавшая попала в ОКБ, но врачи помочь уже не сумели – 29 марта пациентка скончалась.

Подозреваемый задержан, решается вопрос о помещении его под стражу. Расследование продолжается.

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