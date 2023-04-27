«Синергия» бесплатно обучает рязанских школьников программированию

Университет «Синергия» помогает около 500 школьникам 8-11 классов из Рязанской области бесплатно изучать программирование в рамках проекта Минцифры РФ «Код будущего».

На курсе ребята учатся разрабатывать приложения для мобильных телефонов и компьютеров, создавать сайты, осваивают языки программирования Java, JavaScript, Python, PHP и С++.

«В течение года мы намерены помочь тысячам школьников по всей стране пройти раннюю профориентацию. Подготовка квалифицированных кадров для IT-отрасли имеет огромное значение на фоне вызовов, стоящих перед российской экономикой. Необходимо проводить масштабную работу по импортозамещению иностранного софта и занимать рыночные ниши, освободившиеся после ухода из страны зарубежных IT-компаний. Я уверен, что начинающие айтишники, которые получат ценные знания и навыки на наших курсах, станут основой цифрового суверенитета России», — отметил ректор «Синергии» Артем Васильев.

Кроме того, в рамках обучения школьникам помогают эффективнее подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ, а также рассказывают о навыках и знаниях, необходимых для дальнейшего участия в хакатонах и олимпиадах.

Параллельно ребята общаются с потенциальными работодателями в лице представителей крупных корпораций, которые принимали участие в разработке курса.

Очные занятия проводятся по адресу улица Новоселов, 30 Б. На них ребята узнают, как создавать интерактивные сайты и десктопные приложения.

Выпускники получат именные сертификаты, а также шанс продолжить обучение на факультете программирования в Университете или в колледже при вузе.

Также «Синергия» запустила летние онлайн-курсы по программированию, записаться на которые можно до 31 мая 2023 года на «Госуслугах». В обучение входят две программы — разработка многостраничного сайта на PHP и на Python.