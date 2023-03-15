Симфонический оркестр Луганской филармонии даст концерт в Рязани

21 марта в Рязанской областной филармонии пройдёт концерт Академического симфонического оркестра Луганской академической филармонии. Об этом сообщает минкульт Рязанской области.
Мероприятие состоится при поддержке Министерства культуры РФ в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны».
Для зрителей прозвучат популярные классические произведения русских и зарубежных композиторов. В концерте примут участи артисты Рязанского губернаторского симфонического оркестра. Главный дирижёр – заслуженный деятель искусств ЛНР Александр Щуров.
Симфонический оркестр Луганской филармонии основан летом 1945 года. В первый состав коллектива вошли фронтовики, сменившие оружие на музыкальные инструменты. Новейшая история оркестра связана со становлением Луганской Народной Республики. Музыканты не раз давали благотворительные концерты в горячих точках Донбасса.
Концерт начнётся в 19 часов.
Стоимость билетов – от 400 до 600 рублей. Билеты можно приобрести по Пушкинской карте.
Все вырученные средства от продажи пойдут на развитие Академического симфонического оркестра Луганской филармонии.
Возрастное ограничение 6+
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