Симфонический оркестр Луганской филармонии даст концерт в Рязани

21 марта в Рязанской областной филармонии пройдёт концерт Академического симфонического оркестра Луганской академической филармонии. Об этом сообщает минкульт Рязанской области.

Мероприятие состоится при поддержке Министерства культуры РФ в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны».

Для зрителей прозвучат популярные классические произведения русских и зарубежных композиторов. В концерте примут участи артисты Рязанского губернаторского симфонического оркестра. Главный дирижёр – заслуженный деятель искусств ЛНР Александр Щуров.

Симфонический оркестр Луганской филармонии основан летом 1945 года. В первый состав коллектива вошли фронтовики, сменившие оружие на музыкальные инструменты. Новейшая история оркестра связана со становлением Луганской Народной Республики. Музыканты не раз давали благотворительные концерты в горячих точках Донбасса.

Концерт начнётся в 19 часов.

Стоимость билетов – от 400 до 600 рублей. Билеты можно приобрести по Пушкинской карте.

Все вырученные средства от продажи пойдут на развитие Академического симфонического оркестра Луганской филармонии.

Возрастное ограничение 6+