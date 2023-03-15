Среда, 15 марта, 2023
Татьяна Проводина

Симфонический оркестр Луганской филармонии даст концерт в Рязани

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Фото с сайта правительства Рязанской области

21 марта в Рязанской областной филармонии пройдёт концерт Академического симфонического оркестра Луганской академической филармонии. Об этом сообщает минкульт Рязанской области.

Мероприятие состоится при поддержке Министерства культуры РФ в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны».

Для зрителей прозвучат популярные классические произведения русских и зарубежных композиторов. В концерте примут участи артисты Рязанского губернаторского симфонического оркестра. Главный дирижёр – заслуженный деятель искусств ЛНР Александр Щуров.

Симфонический оркестр Луганской филармонии основан летом 1945 года. В первый состав коллектива вошли фронтовики, сменившие оружие на музыкальные инструменты. Новейшая история оркестра связана со становлением Луганской Народной Республики. Музыканты не раз давали благотворительные концерты в горячих точках Донбасса.

Концерт начнётся в 19 часов.

Стоимость билетов – от 400 до 600 рублей. Билеты можно приобрести по Пушкинской карте.

Все вырученные средства от продажи пойдут на развитие Академического симфонического оркестра Луганской филармонии.

Возрастное ограничение 6+

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