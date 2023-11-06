Сила и грация: Государственный академический ансамбль танца «Вайнах» впервые выступил в Рязани

4 ноября в рязанский филармонии выступил Государственный академический ансамбль танца Чеченской Республики «Вайнах». Прославленный коллектив дал концерт в Рязани впервые, познакомиться с его ошеломительной энергетикой и уникальными творческими находками, воплощающими в себе всю глубину традиций и культуры чеченского народа, пришли сотни зрителей.
Художественный руководитель «Вайнаха» Абумуслим Авторханов рассказывает: то, что зритель видит на сцене — это плоды колоссальный работы. Перед ансамблем стоит важнейшая задача — популяризировать чеченские обычаи, через призму сценического искусства раскрывать их красоту для публики. Следят, чтобы не упущена была ни одна деталь, ни один момент. Такой кропотливый подход даёт столь высокой результат.
Для него ансамбль «Вайнах» — важнейшая часть жизни, ведь он проделал путь от танцовщика до художественного руководителя коллектива.
Особый смысл выступлению ансамбля «Вайнах» в Рязани предавало то, что прошло оно в День народного единства:
В итоге выступление чеченского ансамбля на рязанской земле встретили живым откликом, тепло и радушно. Рязанцы наградили артистов громкими овациями. Многие зрители отмечали: невозможно не проникнуться той силой и грацией, красотой и жизненной энергетикой, которые продемонстрировал «Вайнах». Восхитительные национальные костюмы и музыкальные инструменты, потрясающая музыка и зажигательные танцы — всё не может оставить равнодушными тех, кто знакомится с творчеством ансамбля.
Справка: Ансамбль «Вайнах» — самый известный и титулованный танцевальный коллектив Чеченской республики. История коллектива началась в 1939 году с создания в Грозном профессионального ансамбля песни и танца. С 1971 года коллектив стал развиваться исключительно в области хореографии и получил своё название, которое с гордостью носит и по сей день. Сегодня фестивалей «Вайнах» входит в число лучших хореографических коллективов России, успешно гастролирует по всей стране и за рубежом. «Вайнах» — кавалер Ордена имени первого президента Чечни Ахмата Кадырова, лауреат премии правительства России, обладатель Гран-при международных конкурсов и фестивалей.
Фотографии пресс-службы Рязанской областной филармонии