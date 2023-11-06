Сила и грация: Государственный академический ансамбль танца «Вайнах» впервые выступил в Рязани

4 ноября в рязанский филармонии выступил Государственный академический ансамбль танца Чеченской Республики «Вайнах». Прославленный коллектив дал концерт в Рязани впервые, познакомиться с его ошеломительной энергетикой и уникальными творческими находками, воплощающими в себе всю глубину традиций и культуры чеченского народа, пришли сотни зрителей.

Художественный руководитель «Вайнаха» Абумуслим Авторханов рассказывает: то, что зритель видит на сцене — это плоды колоссальный работы. Перед ансамблем стоит важнейшая задача — популяризировать чеченские обычаи, через призму сценического искусства раскрывать их красоту для публики. Следят, чтобы не упущена была ни одна деталь, ни один момент. Такой кропотливый подход даёт столь высокой результат.

— В этом есть большая ответственность! Мы методично анализируем и сохраняем наше культурное наследие и вместе с тем адаптируем различные фольклорные элементы под сцену и аудиторию, чтобы зрителям было интересно, понятно и увлекательно, — делится секретами работы Абумуслим Авторханов.

Для него ансамбль «Вайнах» — важнейшая часть жизни, ведь он проделал путь от танцовщика до художественного руководителя коллектива.

— Серьёзная ответственность на мне лежала и когда я был танцовщиком, и когда стал руководить ансамбля. Но теперь появились новые задачи, более глобальные. Шире начинаешь размышлять о программе и её целостности, буквально думаешь о каждом артисте и его роли в общей канве, — рассказывает худрук ансамбля.

Особый смысл выступлению ансамбля «Вайнах» в Рязани предавало то, что прошло оно в День народного единства:

— Оказаться в Рязани впервые в такой прекрасный праздник, выступать перед рязанцами в этот знаменательный день — очень почётно. Нас это вдохновляет на то, чтобы зарядить публику праздничной энергией, дать концерт более ярко и красочно, — говорит Абумуслим Авторханов.

В итоге выступление чеченского ансамбля на рязанской земле встретили живым откликом, тепло и радушно. Рязанцы наградили артистов громкими овациями. Многие зрители отмечали: невозможно не проникнуться той силой и грацией, красотой и жизненной энергетикой, которые продемонстрировал «Вайнах». Восхитительные национальные костюмы и музыкальные инструменты, потрясающая музыка и зажигательные танцы — всё не может оставить равнодушными тех, кто знакомится с творчеством ансамбля.

Справка: Ансамбль «Вайнах» — самый известный и титулованный танцевальный коллектив Чеченской республики. История коллектива началась в 1939 году с создания в Грозном профессионального ансамбля песни и танца. С 1971 года коллектив стал развиваться исключительно в области хореографии и получил своё название, которое с гордостью носит и по сей день. Сегодня фестивалей «Вайнах» входит в число лучших хореографических коллективов России, успешно гастролирует по всей стране и за рубежом. «Вайнах» — кавалер Ордена имени первого президента Чечни Ахмата Кадырова, лауреат премии правительства России, обладатель Гран-при международных конкурсов и фестивалей.

Фотографии пресс-службы Рязанской областной филармонии