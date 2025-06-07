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Фото: ТНТ
Кино и ТВ

Шпингалет с бородой: экстрасенс жёстко высказалась о муже Ксении Бородиной

Алексей Самохин

В это воскресенье, 8 июня, в 18:00 на ТНТ выйдет новый выпуск шоу «Сокровища императора» (16+). В этом реалити звёзды участвуют в паре с близким человеком, проходят испытания на выносливость и борются за приз — один миллион юаней.

Знаменитости выбирают себе напарников из числа тех, кому доверяют: друзей, родственников или коллег из спорта и шоу-бизнеса. Однако это не всегда помогает избежать конфликтов. Так, между Ксенией Бородиной и её партнёром Николаем Сердюковым вспыхнет ссора. После первого испытания участники должны будут отправиться на другую локацию, и на фоне усталости и волнения конфликт разгорится прямо во время поисков машины.

«Хватит орать! Я сто раз сказала: хватит повышать голос!» — скажет Ксения своему мужу.

Ещё в начале отношений Ксения и Николай договорились не ссориться и не кричать друг на друга, поэтому вскоре они помирятся — уже в машине. Но всевидящие Михаил Галустян и Ольга Бузова не упустят этот момент — ссора станет темой обсуждения на церемонии. Одной из тех, кто выскажется, будет экстрасенс Лина Джебисашвили.

Лина Джебисашвили:

«Честно, я до сих пор не понимаю, кто такой Коля Сердюков. Ну парень Ксюши Бородиной — и что? А сама Ксюша кто? Коля ведёт себя по-хамски. Он старается, но я вижу, что в Ксюше больше любви. Он — просто шпингалет с бородой, выпендривается. Пусть лучше возьмёт кошку и едет домой!»

Ксения не оставит эти слова без ответа и встанет на защиту мужа.

Ксения Бородина:

«Это позиция несчастных женщин, которые глубоко несчастны в своих отношениях и поэтому не замечают нашей любви. Все наши друзья и близкие в восторге, когда видят, как сильно мы любим друг друга. Когда человек сам несчастен, ему трудно поверить в чужое счастье. Все почему-то думают, что с Бородиной может быть только тот, кто её обманывает».

Напомним, Ксения Бородина и блогер Николай Сердюков познакомились на проекте «Последний герой», где Ксения была ведущей, а Николай — участником. Пара поженилась 3 июня.

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