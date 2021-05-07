Сети освещения на проезде Яблочкова могут передать в ведение Рязани

В Рязани могут передать в ведение города сети освещения на проезде Яблочкова. Об этом заявила мэр города Елена Сорокина во время личного приема граждан.
К главе администрации обратился рязанец. Он рассказал, что вдоль дороги по проезду Яблочкова не работает освещение. Эти сети принадлежат ТД «Нити».
Мужчина также поднял вопрос дорожных ограждений. Он заявил, что они портят эстетический вид города.
Елена Сорокина подчеркнула, что ограждения продолжат устанавливать, пока существуют такие требования. К тому же, по словам главы администрации, они помогают снизить количество ДТП с участием пешеходов.
Рязанец также предложил использовать камеры видеонаблюдения для фиксации дорожной ситуации.
Другая рязанка предложила главе администрации варианты благоустройства Бульвара Победы. Она же попросила перенести остановочный павильон с улицы Юбилейной на прежнее место. Полноценный комплекс будет установлен на этом месте в рамках реконструкции дороги.
Еще одна женщина пожаловалась на нехватку мест в детсадах №№ 32, 55. Специалисты управления образования и молодежной политики пояснили ситуацию с наличием свободных мест в дошкольных образовательных учреждениях Рязани. Если в приоритетных детских садах мест не окажется, родителям предложат другие варианты.