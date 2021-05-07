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Пятница, 7 мая, 2021
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Сети освещения на проезде Яблочкова могут передать в ведение Рязани

Елена Лобанова
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В Рязани могут передать в ведение города сети освещения на проезде Яблочкова. Об этом заявила мэр города Елена Сорокина во время личного приема граждан. 

К главе администрации обратился рязанец. Он рассказал, что вдоль дороги по проезду Яблочкова не работает освещение. Эти сети принадлежат ТД «Нити». 

— Мы добьемся включения освещения. К тому же, начальник управления земельных ресурсов проработает вопрос о передаче сетей в ведение города. Освещение улицы необходимо обеспечить в максимально короткие сроки, — написала Елена Сорокина. 

Мужчина также поднял вопрос дорожных ограждений. Он заявил, что они портят эстетический вид города. 

— В первую очередь это требование безопасности и предписание ГИБДД. Для придания ограждениям более эстетичный вид была доработана конфигурация ограждений, которую согласовали с художниками и архитекторами, — написала мэр города на своей странице ВК. 

Елена Сорокина подчеркнула, что ограждения продолжат устанавливать, пока существуют такие требования. К тому же, по словам главы администрации, они помогают снизить количество ДТП с участием пешеходов. 

Рязанец также предложил использовать камеры видеонаблюдения для фиксации дорожной ситуации. 

— Поручила управлению благоустройства с региональным министерством транспорта проработать этот вопрос. Это позволит повысить дисциплину водителей, снизить аварийность и сохранить жизнь людей, — заметила Елена Сорокина. 

Другая рязанка предложила главе администрации варианты благоустройства Бульвара Победы. Она же попросила перенести остановочный павильон с улицы Юбилейной на прежнее место. Полноценный комплекс будет установлен на этом месте в рамках реконструкции дороги.

Еще одна женщина пожаловалась на нехватку мест в детсадах №№ 32, 55. Специалисты управления образования и молодежной политики пояснили ситуацию с наличием свободных мест в дошкольных образовательных учреждениях Рязани. Если в приоритетных детских садах мест не окажется, родителям предложат другие варианты.

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