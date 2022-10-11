Вторник, 11 октября, 2022
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Сергей Шойгу провёл переговоры с турецким коллегой Хулуси Акаром

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Сергей Шойгу, фото министерства обороны РФ

11 октября прошли телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Министры обсудили дальнейшие отношения, ситуации в Сирии и Украине. Рассмотрели вопрос вывоза зерна из украинских портов, экспорта российской сельскохозяйственной продукции и удобрений.

Турция подтвердила готовность содействовать урегулированию ситуации на Украине дипломатическим путем.

Также отмечена важность взаимодействия по предотвращению террористической угрозы на территории Сирии, соблюдения достигнутых по этому вопросу договорённостей между странами.

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