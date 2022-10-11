Сергей Шойгу провёл переговоры с турецким коллегой Хулуси Акаром

11 октября прошли телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Министры обсудили дальнейшие отношения, ситуации в Сирии и Украине. Рассмотрели вопрос вывоза зерна из украинских портов, экспорта российской сельскохозяйственной продукции и удобрений.

Турция подтвердила готовность содействовать урегулированию ситуации на Украине дипломатическим путем.

Также отмечена важность взаимодействия по предотвращению террористической угрозы на территории Сирии, соблюдения достигнутых по этому вопросу договорённостей между странами.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram