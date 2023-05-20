Сергей Миронов переизбран лидером социалистов России

Делегаты XII съезда СРЗП в ходе тайного голосования переизбрали Сергея Миронова на должность председателя партии «Справедливая Россия – За правду» на предстоящие два с половиной года.

Также переизбраны сопредседатели СРЗП – Геннадий Семигин и Захар Прилепин. Кроме того, делегаты Съезда утвердили новый состав руководящих органов партии, в том числе Центрального совета, Президиума ЦС, Совета палаты депутатов.

В заключительном слове на Съезде Сергей Миронов поблагодарил своих соратников за работу и принятые решения.

«То, как мы провели Съезд, вселяет уверенность, что все задачи, которые мы перед собой ставим, все обязательства, которые берем перед гражданами, обязательно выполним, – сказал лидер СРЗП. – Я не сомневаюсь и в нашем успехе на предстоящем едином дне голосования, и в дальнейшем политическом успехе нашей партии».

Сергей Миронов также поблагодарил однопартийцев за поддержку кандидатуры Владимира Путина на предстоящих президентских выборах. При этом он допустил изменения в программе партии.

«Наверное, на рубеже 2023–2024 годов мы еще раз соберемся, чтобы окончательно подтвердить нашу позицию по выборам Президента. Юридически мы должны будем еще собраться, – отметил Сергей Миронов. – К тому времени будет правильно, если наш программный комитет подработает в том числе существующую программу. Мир меняется. Надо посмотреть в том числе ключевые программные положения нашей партии».