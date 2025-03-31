Семь домов сгорели в Клепиковском районе

В селе Ветчаны Клепиковского района 31 марта загорелся жилой дом, огонь перекинулся на 6 дачных домов сезонного проживания. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Вызов о пожаре поступил в 15:04. Огонь потушили в 16:30 20 сотрудников МЧС и 11 единиц техники. Повреждена площадь в 350 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

Предварительная причина пожара: неосторожное обращение с огнем при уборке мусора на участке.

Реклама

Напомним, в период действия особого противопожарного режима в Рязанской области установлены дополнительные требования пожарной безопасности. Запрещено разводить костры, сжигать мусор, сухую траву и бытовые отходы.