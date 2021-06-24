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Четверг, 24 июня, 2021
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Село в Астраханской области закрывают на карантин из-за коронавируса

7info
Село в Астраханской области закрывают на карантин из-за коронавируса
Изображение Alexey Hulsov с сайта Pixabay
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В Астраханской области вводится коронавирусный карантин в селе Зензели. Опубликовано постановление правительства региона.

Въезд в село, выезд оттуда граждан запрещаются с 00.00 25 июня до особого распоряжения. Выехать жители смогут при наличии отрицательного теста на COVID-19 после прохождения 14-дневного карантина.

Жителям предписано соблюдать режим самоизоляции. Дома покидать разрешается для покупки продуктов, необходимых непродовольственных товаров, выноса мусора, выгула домашних животных.

Также можно ходить на работу, выходить из дома при наличии иммунитета.

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