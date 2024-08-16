Сборные России, США, Ирана и Китая устроят «Игры без границ» в новом шоу ТНТ 

В воскресенье, 18 августа, в 21:00 на канале ТНТ состоится премьера нового масштабного спортивного проекта «Игры без границ». За кубок победителя и приз в десять миллионов рублей поборются 64 участника из 9 стран мира (Россия, Беларусь, Узбекистан, Казахстан, Китай, Индия, Иран, Бразилия, США). Некоторые из них – атлеты, завоевавшие медали на международных соревнованиях. Другие хоть сейчас и не выступают на чемпионатах и олимпиадах, всё равно не мыслят жизни без спорта.

Ведущая шоу под стать происходящему – чемпионка Европы по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева. Комментируют состязания комик Тамби Масаев и комментатор «МАТЧ ТВ» Роман Нагучев.

Сезон «Игр без границ» состоят их трех этапов: отбор, полуфинал и финал. Участники разделены по парам (мужчина и женщина), и от результатов каждого из партнеров зависит, сколько очков в итоге получит команда. В выпуске выступают четыре пары. Проверять себя на ловкость, силу и смекалку в премьерном выпуске будут представители России, Китая, Ирана и США.

Нашу страну представят биатлонисты Карим Халили и Анастасия Горевая. Кстати, атлетов связывает не только вид спорта, но и романтические чувства – в скором времени они планируют пожениться.

От США бороться за победу в Москву приехал бывший игрок в американский футбол, а сейчас фитнес-тренер Остин Джонсон. Его партнершей станет Джанешиа Адамс Гиньярд. Девушка попробовала себя в различных видах спорта от легкой атлетики до бобслея, а сейчас работает каскадершей.

Зрители увидят и восточных гостей. Одной из самых многообещающих пар станут китайцы Чжоу Цзинлинь и Ли Жун. Молодой человек добился успехов в боксе, а его партнерша занимается самбо. Наконец, Иран представят дзюдоист Вахид Джедди и велосипедистка Сатарэ Заргяр.

В первом испытании атлетам придется проявить не только силу, но и дальновидность. Участники будут перетаскивать тяжелые шары и стараться правильно распределять свои физические возможности на несколько попыток. Второй конкурс станет вызовом для тех спортсменов, кто боится высоты – им придется выталкивать друг друга с платформы, подвешенной на высоту двух метров. Третье испытание и того сложнее – соперники будут гнаться друг за другом на огромном качающемся шаре. Наконец, чтобы заслужить путевку в финал, двум лучшим командам нужно пройти полосу препятствий.

В процессе соревнований на пределе окажутся не только нервы, но и физические силы. А один из атлетов даже получит серьезную травму, которая поставит под вопрос его дальнейшее участие.

Ляйсан Утяшева, ведущая: «Как и в спорте, здесь всё непредсказуемо, но главное — это психологическая закалка, поэтому у нас только профессиональные спортсмены, которые уже выступали на международных соревнованиях. Важно понимать, что такое шум, толпа, ликующие трибуны. У нас чемпионы мира, люди со всех уголков и континентов, готовые и понимающие, что это за событие, не новички. Пожалуй, это был основной критерий отбора участников».

Карим Халили, биатлонист, участник проекта: «Сейчас, когда мы отстранены, мы не можем выступать за нашу страну на международных стартах, но здесь с флагом на плече испытываем гордость. Ну, и где еще сейчас можно увидеть, как русский с американцем общается?!»

Тамби Масаев, комментатор проекта: «Помимо того, что «Игры без границ» – это возможность увидеть атлетов, настоящих титанов, в деле, за всем этим стоят и человеческие истории. Людям нравится смотреть на то, как кто-то преодолевает трудности и препятствия, причем не только в спорте, но и в жизни. А у многих участников есть какие-то свои жизненные драмы. Они пошли на проект, чтобы бросить себе вызов, преодолеть трудности и показать, что возможно всё, если ты веришь в себя».

Смотрите первый выпуск шоу «Игры без границ» 18 августа в 21:00 на ТНТ!

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