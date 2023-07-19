Самыми популярными именами для детей у рязанцев стали София и Артём

Самыми популярными именами, которые давали жители Рязани и области своим детям при регистрации в 2023 году, стали София и Артём. Об этом сообщила руководитель ГУ ЗАГС Рязанской области Елена Сорокина.

По информации Сорокиной, с начала года в регионе имя София дали 77 девочкам, Анна — 72, Полина — 58. В пятёрке популярных Варвара — 56, Виктория — 55.

У мальчиков чаще всего встречаются: Артём — 88, Михаил — 87, Александр — 81, Матвей — 76, Иван — 72.

За последние два года эти имена неизменно популярны у рязанцев. За некоторым исключением: Варвара соперничает с Марией, Матвей с Максимом, Иван с Дмитрием.

Среди редких имён 2023 года — Белла, Влада, Ванесса, Камиль, Майкл, Левон. В прошлые годы редкими были другие имена.