Среда, 19 июля, 2023
На главнуюНовости Рязани

Самыми популярными именами для детей у рязанцев стали София и Артём

7info
Image by user18526052 on Freepik

Самыми популярными именами, которые давали жители Рязани и области своим детям при регистрации в 2023 году, стали София и Артём. Об этом сообщила руководитель ГУ ЗАГС Рязанской области Елена Сорокина.

По информации Сорокиной, с начала года в регионе имя София дали 77 девочкам, Анна — 72, Полина — 58. В пятёрке популярных Варвара — 56, Виктория — 55.

У мальчиков чаще всего встречаются: Артём — 88, Михаил — 87, Александр — 81, Матвей — 76, Иван — 72.

За последние два года эти имена неизменно популярны у рязанцев. За некоторым исключением: Варвара соперничает с Марией, Матвей с Максимом, Иван с Дмитрием.

Среди редких имён 2023 года — Белла, Влада, Ванесса, Камиль, Майкл, Левон. В прошлые годы редкими были другие имена.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Нумеролог Джули По рассказала, какое государство будет главенствовать в ЕС в ближайшие годы

Сейчас именно Польша оказывает острое влияние на политическую ситуацию в Европе на фоне событий на Украине.

На часовню в честь мученика Ипатия Триполийского в деревне Фролово установили новый купол

Благодарственный молебен совершили настоятель Успенского храма села Мосолово иерей Василий Крючков и настоятель Иверского храма села Муратово иерей Леонид Трибис.

Состояние госпитализированного артиста Ясуловича ухудшилось — Mash

Игорь Николаевич лежит в реанимации на аппарате ИВЛ.

Упавшее в Октябрьском городке дерево распилили и готовятся вывозить

Дежурная смена спасателей выезжала на место происшествия вечером 18 июля.

С начала года в Рязанской области 305 правоохранителей исказили уголовную статистику

Искажены сведения о преступлениях в общественных местах (193), совершённых в состоянии алкогольного и наркотического опьянения (142), людьми, уже совершавшими преступления (181).

ВТБ: мошенники выманивают средства клиентов в Телеграме с помощью карт с поддельным дизайном

Под разными предлогами они взламывают аккаунт в мессенджере и просят знакомых и близких пользователя перевести средства на свой счет

Дело рязанца, расстрелявшего прохожих на улице Новосёлов, передано в суд

Во время обыска дома у рязанца нашли 4 единицы огнестрельного и 2 единицы газового оружия.

Четыре человека сгорели в перевернувшемся автомобиле в Кировской области

19 июля в 04.16 на 124 километре автодороги «Киров — Советск — Яранск» водитель автомобиля BMW съехал в кювет, машина перевернулась и загорелась.

Бастрыкин поручил доложить результаты проверки по факту нарушений прав дольщиков в Рязани

Проверка организована после появления в СМИ информации о проблемах дольщиков ЖК «Есенин».

Сергей Миронов: «Инфраструктуру ДОСААФ необходимо сохранить и расширить, а кадры – наполнить ветеранами СВО»

Лидер СРЗП сообщил, что намерен обратиться с письмом на эту тему к министру обороны РФ Сергею Шойгу

На берегу Оки в Касимове обустраивают волейбольную площадку

Площадка получит название «Здоровье».

В Скопине 42-летний мужчина погиб от удара током во время ремонта

Мужчина получил электротравму, работая с сайдингом снаружи здания.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации