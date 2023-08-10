Четверг, 10 августа, 2023
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С 10 августа начнёт работу фестивальная площадка «Неба России»

7info

В четверг, 10 августа, начнет свою работу фестивальная площадка «Неба России», расположенная в Спасском районе Рязанской области. Об этом сообщили организаторы.

Рязанцев и гостей региона ждут с 16 часов здесь: https://yandex.ru/maps/-/CTviI5t

Вас ждут мастер-классы, зона фудкортов, выступления музыкальных коллективов, атмосфера добра, вдохновения и красоты! Вечером при благоприятных погодных условиях с 18 часов пройдут самые зрелищные и неформальные соревнования на тепловых аэростатах — Рязанские воздушные игры, бесплатные привязные подъемы для детей (рост от 110 до 152 см). В один из вечеров с 10 по 12 августа организуют свечение аэростатов.

Фестивальная площадка продолжит работу 11 и 12 августа.

Посещение фестиваля свободное. Возрастное ограничение: 0+.

В период с 10 по 12 августа с Театральной площади Рязани будет организован трансфер на фестивальную площадку в Спасский район. Ищите автобусы рядом со специальным красно-оранжевым стендом.

Расстояние по маршруту: 50 км, время в пути: 1 час.

Стоимость проезда: 100р / взрослый билет в одну сторону. Дети до 7 лет и льготные категории граждан: бесплатно.

Время отправления автобусов из Рязани до фестивальной площадки: 10 августа: 13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 20:00.

Время отправления автобусов с фестивальной площадки до Театральной площади: 10 августа: 18:00, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 22:30.

Подробная программа опубликована на сайте: neborossii.ru/programma

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