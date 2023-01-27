С 1 февраля в Рязанской области заработает обновлённая медицинская информационная система

Обновлённую медицинскую информационную систему (МИС) планируют запустить во всех медицинских учреждениях Рязанской области с 1 февраля. Об этом сообщил министр цифрового развития, информационных технологий и связи региона Андрей Ульянов.

По словам чиновника, 26 января прошло последнее крупное совещание рабочей группы, которая была сформирована для запуска обновлённой медицинской информационной системы.

Теперь основная нагрузка ляжет на персонал больниц и других медицинских учреждений. Новая система позволяет использовать электронные медицинские карты, различные алгоритмы взаимодействия между медицинским персоналом внутри больниц и поликлиник, между различными организациями по горизонтали и вертикали.

Эксперты готовы консультировать медиков по всем возникающим вопросам. Ульянов считает, что достигнутое ранее взаимопонимание с Минздравом, главными врачами позволит пройти процесс максимально бесшовно.

На очереди внедрение информационной системы управления проектами в сфере строительства.