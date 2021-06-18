Рязанскому губернатору подарили вышитую бисером икону Николая Чудотворца

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17 июня губернатор Рязанской области Николай Любимов с рабочим визитом посетил Сасово. Он осмотрел реализованный в центре города проект «Купеческое наследие» и пообщался с участниками мастер-классов, которые там регулярно проводятся.

Глава региона поговорил с Лилией Королевич. Она – инвалид с рождения, имеет болезнь «хрустального человека». С 15 лет Лилия увлекается рукоделием, принимает участие мероприятиях и выставках различного уровня.

Губернатору мастерица подарила икону святителя Николая Чудотворца, вышитую бисером.

Замечательно, что вы нашли любимое дело, совершенствуетесь в мастерстве, бескорыстно делитесь своим опытом, — отметил Любимов. — Желаю вам здоровья, дальнейших творческих успехов и новых проектов. Со своей стороны, мы готовы поддержать любое ваше начинание. Ведь такие люди, как вы, являются для всех нас примером стойкости, настоящего жизнелюбия и оптимизма.