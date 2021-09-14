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Вторник, 14 сентября, 2021
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Рязанский губернатор призвал не допускать нарушений на выборах

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Рязанский губернатор призвал не допускать нарушений на выборах

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Губернатор Рязанской области на заседании регионального правительства 14 сентября поручил дополнительно проверить избирательные участки на предмет их безопасности и призвал не допускать нарушений.

Выборы будут проводиться с 17 по 19 сентября. В Рязанской области, кроме голосования за кандидатов в депутаты Госдумы, пройдут ещё около 100 местных избирательных кампаний. Участки проверят на надёжность работы коммуникаций. К проверки подключатся задействованные в голосовании ведомства и службы.

Мы должны сделать все необходимое, чтобы уже непосредственно в рамках голосования не допустить различных нарушений избирательных прав граждан и общественного порядка, обеспечить на участках бесперебойную работу систем связи и энергоснабжения, пожарную безопасность. От этого напрямую зависит успешное проведение выборного процесса, — сказал Любимов.

Также глава региона поручил проверить, хватает ли на участках средств дезинфекции и индивидуальной защиты.

В принципе всем этим участки обеспечены в достаточном количестве, но проверить их наличие еще раз не помешает, — сказал он.

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