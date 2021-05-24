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Понедельник, 24 мая, 2021
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Рязанские следователи возбудили дело после взрыва на турбазе

7info
Фото с Avito
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Уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено в Клепиковском районе после хлопка газа на турбазе. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области. 

Дело завели по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 

По версии следствия, ночью 14 февраля 2021 года в техническом помещении одного из домиков базы отдыха в деревне Белозерье, сданного предпринимателям в аренду компании взрослых с детьми, произошел хлопок газа и начался пожар. 

Взрывом вырвало входную дверь и отбросило на стоящий напротив стол, также вырвало вешалку с верхней одеждой гостей базы отдыха. Из горящего помещения люди выбирались через окна. 

Расследование уголовного дела продолжается. 

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