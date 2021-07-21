Рязанская Облдума снизила налоговые ставки для малого и среднего бизнеса

Во вторник, 20 июля, Рязанская областная Дума утвердила изменения в региональное законодательство, предусматривающее снижение налоговых ставок для малого и среднего бизнеса. При этом речь идет о тех субъектах, кто в 2020 году использовал единый налог на вмененный доход, а с его отменой перешел на упрощенную систему налогообложения.
Пониженные ставки позволят налогоплательщикам, перешедших на уплату по новой форме, быстрее адаптироваться. Это также поможет субъектам малого и среднего бизнеса продолжить развитие в период восстановления экономики.
По словам председателя комитета Облдумы Михаила Агапкина, данный закон обеспечивает прозрачность налогового администрирования и максимальный учёт интересов бизнеса.
С 2021 года пониженные ставки распространятся на всех плательщиков, чей основной вид деятельности – производство изделий народных художественных промыслов.