24.2 C
Рязань
Среда, 21 июля, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОрганы властиОблдума

Рязанская Облдума снизила налоговые ставки для малого и среднего бизнеса

Елена Лобанова
Рязанская Облдума снизила налоговые ставки для малого и среднего бизнеса
Фото пресс-службы Облдумы
- Advertisement -

Во вторник, 20 июля, Рязанская областная Дума утвердила изменения в региональное законодательство, предусматривающее снижение налоговых ставок  для малого и среднего бизнеса. При этом речь идет о тех субъектах, кто в 2020 году использовал единый налог на вмененный доход, а с его отменой перешел на упрощенную систему налогообложения. 

Пониженные ставки позволят налогоплательщикам, перешедших на уплату по новой форме, быстрее адаптироваться. Это также поможет субъектам малого и среднего бизнеса продолжить развитие в период восстановления экономики.  

— Льготой смогут воспользоваться около 1 748 субъектов малого и среднего предпринимательства, которые работают в условиях коронавирусных ограничений. Пониженные ставки также предусмотрены и для более 8 000 налогоплательщиков, которые перешли с ЕНВД на УСН, — говорится в сообщении. 

По словам председателя комитета Облдумы Михаила Агапкина, данный закон обеспечивает прозрачность налогового администрирования и максимальный учёт интересов бизнеса. 

С 2021 года пониженные ставки распространятся на всех плательщиков, чей основной вид деятельности – производство изделий народных художественных промыслов.

Рязанская Облдума снизила налоговые ставки для малого и среднего бизнеса
НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,525ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]