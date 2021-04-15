Рязанцев приглашают на концерт Белгородского симфонического оркестра

17 мая в Рязанской филармонии состоится концерт симфонического оркестра и академического хора Белгородской государственной филармонии.

Концерт проходит в рамках гастрольной творческой акции Белгородской государственной филармонии «Новоявление музыкальных шедевров прошлого» при финансовой поддержке Министерства культуры РФ.

В программе прозвучит возрожденное произведение русского композитора середины XIX столетия Гавриила Ломакина – кантата Stabat Mater, — а также сочинения Михаила Глинки и Петра Чайковского. В исполнении кантаты принимает участие лауреат международных конкурсов Галина Зольникова (сопрано). Также выступит лауреат международных конкурсов Леонид Железный (скрипка) в рамках программы Министерства культуры РФ «Всероссийские филармонические сезоны».

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Гавриил Якимович Ломакин (1812-1885) – уроженец слободы Борисовка Курской губернии (ныне Белгородской области), он из крепостных. Благодаря своему таланту, прекрасному голосу был вывезен графом Шереметевым в Петербург в качестве певчего домашнего хора. Но вскоре Ломакин стал руководителем капеллы Шереметева. Шереметевский хор под управлением Г. Ломакина был известен всей музыкальной Европе.

Гавриил Ломакин написал более 60 романсов, вокальные ансамбли, духовную музыку, хоровые светские произведения и обработки многих народных песен.

Кантата «Stabat Mater» для большого хора и оркестра – крупнейшее сочинение Г. Ломакина. Премьера кантаты состоялась в 1865 году в Дворянском собрании Петербурга. Однако впоследствии произведение долгие годы находилось в забвении. Партитуру нашли в начале ХХ века «на чердаке одного московского особняка в ужасающем состоянии». Но лишь к концу прошлого столетия усилиями белгородских музыкантов — музыковеда Юлия Горяйнова, декана факультета исполнительского искусства Белгородского института искусств и культуры Александра Головина и преподавателя кафедры хорового дирижирования и искусства народного пения Губкинского филиала БГИИК Тамары Гузуевой — начались попытки реставрации произведения.

Главный дирижёр симфонического оркестра Белгородской государственной филармонии Рашит Нигаматуллин и главный дирижёр академического хора Белгородской государственной филармонии Елена Алексеева провели большую работу по проверке и корректировке нотного материала. Они отредактировали его и подготовили к исполнению и печати.

Премьера восстановленной кантаты состоялась в 2018 году в Белгородской государственной филармонии в рамках фестиваля «Шереметевские музыкальные ассамблеи». Общественная презентация кантаты и её нотного издания прошла в 2019 году в концертном зале Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

В рамках творческой акции «Новоявление музыкальных шедевров прошлого» артисты Белгородской государственной филармонии совершают гастрольный тур, главной целью которого является популяризация неизвестных и широко известных сочинений русской классики в современном культурном контексте развития музыкального искусства.

В рамках проекта в фойе филармонии будет организована выставка репродукций картин потомков композитора Гавриила Ломакина из фондов Белгородского государственного художественного музея.

В программе концерта прозвучат испанская увертюра «Ночь в Мадриде», хор «Славься» из оперы «Жизнь за царя» Михаила Глинки и концерт для скрипки с оркестром ре мажор Петра Чайковского (солист – лауреат международных конкурсов Леонид Железный).