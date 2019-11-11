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РязаньПроисшествия

В прокуратуру обратилась жительница Шиловского района. Она пожаловалась на жильё, предоставленное по договору социального найма. Женщина отметила, что оно не отвечает требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства.

В ходе проверки выяснилось, что жильё, в котором с 2018 года проживала потерпевшая, не отвечало нормам законодательства – в квартире был неприятный запах, мешающий комфортному проживанию. В адрес городской администрации вынесли представление.

Также было принято решение о предоставлении женщине жилья, отвечающего требованиям законодательства.

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