В прокуратуру обратилась жительница Шиловского района. Она пожаловалась на жильё, предоставленное по договору социального найма. Женщина отметила, что оно не отвечает требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства.

В ходе проверки выяснилось, что жильё, в котором с 2018 года проживала потерпевшая, не отвечало нормам законодательства – в квартире был неприятный запах, мешающий комфортному проживанию. В адрес городской администрации вынесли представление.

Также было принято решение о предоставлении женщине жилья, отвечающего требованиям законодательства.