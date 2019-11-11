Скопинские полицейские раскрыли кражу из дома столичной пенсионерки в посёлке Павелец. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские узнали, что один из жителей посёлка Павелец неожиданно обзавёлся телеприёмником и DVD-плеером. За просмотром телевизора мужчина начал проводить всё свободное время. Стоит сказать, что 60-летний мужчина был ранее судим и в последнее время не работал.

В результате проверки полицейские узнали, что технику украли у 62-летней столичной пенсионерки. Оборудование у женщины через окно.

Злоумышленника задержали, технику изъяли. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы по статье «Кража» (ч.3 ст.158 УК РФ).