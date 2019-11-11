На главную
РязаньПроисшествия

Скопинские полицейские раскрыли кражу из дома столичной пенсионерки в посёлке Павелец. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские узнали, что один из жителей посёлка Павелец неожиданно обзавёлся телеприёмником и DVD-плеером. За просмотром телевизора мужчина начал проводить всё свободное время. Стоит сказать, что 60-летний мужчина был ранее судим и в последнее время не работал.

В результате проверки полицейские узнали, что технику украли у 62-летней столичной пенсионерки. Оборудование у женщины через окно.

Злоумышленника задержали, технику изъяли. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы по статье «Кража» (ч.3 ст.158 УК РФ).

Загрузка...
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»