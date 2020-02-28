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За сутки с улиц Рязани вывезли 130 кубометров снега

В Рязани продолжается уборка улиц и обработка дорог и тротуаров противогололедными средствами. За прошедшие сутки с улиц горда вывезли 130 кубометров снега и грунтовых наносов. Работы по благоустройству проводились на улицах Братиславская, Полонского, Островского, Яхонтова, Чапаева, Есенина, Горького, Полетаева.

На обработку улиц, тротуаров, остановок от гололёда противогололёдной смесью выехали порядка 90 единиц спецтехники.

В пятницу, 28 февраля, работы по уборке и благоустройству города продолжаются. В ночь на субботу будет проводиться механизированная уборка проезжей части дорог общего пользования.

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