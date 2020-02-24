За неделю в Рязанской области убили шесть волков

В Рязанской области продолжаются мероприятия по регулированию численности волков. Об этом сообщил сайт регионального министерства природопользования.



За неделю охотники убили шесть животных. В частности, три волка застрелены в Ермишинском районе, два – в Спасском, один – в Старожиловском. До этого убито ещё 11 волков в Рыбновском, Спасском и Клепиковском районах.



Если вы увидели рядом с населённым пунктом волка, Минприроды просит сообщить об этом по телефону: (4912)55-17-90. Также можно обратиться к местным охотничьим инспекторам.

