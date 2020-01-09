Врач рассказал, как войти в ритм после новогодних праздников

Главный внештатный психиатр Москвы Георгий Костюк рассказал, как войти в рабочий ритм после затянувшихся новогодних праздников. Его советы опубликовал официальный сайт мэра столицы.



Ужин отдай врагу



По словам Костюка, переедание за праздничным столом влияет на качество сна.



– Когда человек съедает на ночь, или даже ночью, много высококалорийной, иногда острой, жирной пищи, это дает большую физиологическую нагрузку, – отметил специалист.



Вместо того, чтобы ночью расслабиться и восстановиться, организм тратит силы на переваривание пищи. В итоге наутро человек чувствует себя не отдохнувшим, а разбитым.



Что делать, чтобы такое не произошло? Врач советует не переедать вообще, ну или хотя бы на ночь.



Ложитесь спать до полуночи



В длинные праздники многие люди часто ложатся спать поздно. Если это единичный случай, ничего страшного. А вот если так продолжалось несколько дней, войти в рабочий ритм будет непросто.



Костюк рекомендует спать в среднем не менее семи — восьми часов. При этом засыпать надо до полуночи, чтобы соответствовать формуле «засыпать сегодня – просыпаться завтра».



Полезны будут и прогулки на свежем воздухе, особенно, если они сопровождаются физической активностью.



Смартфоны в сторону



Чтобы хорошо спать, специалист рекомендует правильно готовиться ко сну. За два часа до того, как ляжете в кровать, необходимо прекратить активные занятия. Это касается как физических, так и умственных.



В противном случае мозг, вместо того, чтобы отдыхать, будет активен, например, будет разрабатывать планы на следующий день, а нервная система останется в тонусе.



– Заснуть в таком состоянии сложнее, и сон будет не таким качественным, – отметил психиатр.



Такое состояние может стать причиной раннего пробуждения, сопровождаемого чувством тревоги.



Перед сном специалист рекомендует создать нужную обстановку: приглушить свет, избегать громких звуков. Если уж от гаджетов не получается отказаться совсем, необходимо хотя бы снизить яркость экрана смартфона.



Также врач отметил, что для здорового человека праздничное нарушение режима сильного вреда не принесёт. Главное – правильно подготовиться к рабочим будням. Для этого достаточно пары-тройки дней, в которые стоит начинать ложиться и вставать по рабочему расписанию. Тогда на работу вы отправитесь бодрыми и отдохнувшими.

