Возле новой школы в Горроще обустроят парковку и заездной «карман»

В Рязани на рабочей встрече с участием заместителя председателя правительства Рязанской области Евгения Беленецкого, министра транспорта и автомобильных дорог региона Вадима Решетника и депутата Рязанской городской Думы по округу № 1 Романа Худякова обсудили вопрос безопасной высадки и посадки детей возле новой школы в микрорайоне Горроща. Об этом сообщает сайт гордумы.

В частности, речь шла о выделении средств на устройство парковки и заездного «кармана» у будущей школы. По словам Романа Худякова, идея получила поддержку со стороны региона и проект будет реализован.