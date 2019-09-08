В Яблоневской школе капитально отремонтировали спортзал

В пятницу, 6 сентября, в Яблоневской школе прошло торжественное открытие спортивного зала, который был капитально отремонтирован в рамках проекта «Успех каждого ребенка». В мероприятии приняли участие депутат Госдумы Елена Митина и глава администрации Кораблинского района Нина Объедкова.

В соответствии с муниципальным контрактом были выполнены работы по ремонту стен, пола и потолка, заменены оконные блоки и двери, смонтировано новое освещение. На эти цели из бюджетов всех уровней было выделено 1,17 млн. руб.

Кроме этого, из областного бюджета были выделены средства в размере 1,3 млн. руб. на ремонт полов в коридоре первого этажа, туалетов и душевых, а также на замену входной группы.

– По традиции после ремонта спортзал становится центром притяжения всех жителей села. Мы видим, что увеличивается количество детей и взрослых, занимающихся спортом, растет число спортивных секций, – отметила Елена Митина. – А это и есть главная цель проекта – чтобы наши дети росли здоровыми, успешными и счастливыми. Зал получился очень комфортным, красивым и светлым. Именно в таких спортзалах начинается путь к олимпийским наградам. Поэтому желаю вам новых свершений и спортивных побед.

В качестве подарка парламентарий вручила директору школы мячи для игры в футбол, волейбол и баскетбол.

Завершилось торжественное мероприятие небольшим концертом и общим фото на память.