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В Скопинском районе устанавливают станцию обезжелезивания воды

Проблема ржавой воды актуальна для многих регионов. Виной всему – железо, говорят специалисты. Растворяясь в жидкости и встречаясь с кислородом, оно даёт осадок и придаёт воде рыжий окрас. Проблема такого характера беспокоила и жителей села Успенское Скопинского района. Но на данный момент в рамках государственной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры, энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2016 – 2025 годы» в селе устанавливается станция озонокислородной подготовки артезианской воды. Так что проблема в ближайшее время будет решена. Строительством занялся подрядчик из Рязани – ООО ПКФ «Новые технологии». Сумма контракта составила 4 млн 300 тыс рублей.

– Объект начали строить с середины августа, по плану – сдача в конце сентября. На данном этапе уже установлен павильон, в котором будет находиться необходимое оборудование для очистки воды. Уже выкопана канализация для стока вод, и сейчас происходит врезка в действующие сети. С данной подрядной организацией сотрудничаем не первый год. В 2018 году они устанавливали станцию обезжелезивания в селе Чулково, – пояснил начальник отдела капитального строительства администрации Скопинского района Александр Поляков.

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