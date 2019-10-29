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В Скопинском районе отметили День рождения комсомола

Во вторник, 29 октября, во всех образовательных учреждениях Скопинского района прошли мероприятия, посвящённые Дню рождения комсомола.

В Горловской школе рождение ВЛКСМ отметили мероприятием «История комсомола». На протяжении мероприятия звучали песни и стихи, посвящённые разным периодам становления комсомола.

Также на празднике прошла встреча с выпускницей школы, бывшим членом комитета комсомольской организации Ольгой Черновой. Она поделилась воспоминаниями о своей комсомольской юности и пожелала ребятам быть достойными гражданами России.

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