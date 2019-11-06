В Шацком районе торжественно открыли спортплощадку для подготовки к сдаче ГТО



В Шацком районе состоялось торжественное открытие спортивной площадки для подготовки к выполнению нормативов испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Об этом сообщает сайт минспорта Рязанской области.

На спортивной площадке установлен комплекс спортивного оборудования: гимнастические скамьи, уличные тренажёры, перекладины, велотренажёры и шведские стенки для выполнения ряда упражнений. Тренажёры предназначены в том числе и для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для безопасности спортсменов уложено специальное смягчающее покрытие.

В рамках проекта «Спорт — норма жизни в Рязанской области» спортивные площадки появятся еще в 12 муниципальных образованиях Рязанской области: Александро-Невском, Клепиковском, Милославском, Пителинском, Пронском, Рязанском, Сапожковском, Сараевском, Скопинском, Ухоловском, Чучковском, Шиловском районах.