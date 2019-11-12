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В Сасове задержан похититель велосипеда

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Сасовский» по горячим следам раскрыли хищение велосипеда 40-летней жительницы города Сасово, который был «припаркован» в подъезде ее дома. Похищенное изъяли.

В полицию обратилась 40-летняя жительница города Сасово, которая сообщила, что видела, как злоумышленник похитил ее велосипед, оставленный на ночь в подъезде ее дома.

На адрес немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции. Выяснилось, что женщина в своей квартире, случайно выйдя на балкон, увидела, как незнакомец отъезжает от дома на ее велосипеде. Жительница города закричала на злоумышленника. Тот ответил ей угрозами и скрылся за углом.

Полицейские осмотрели прилегающую к дому территорию и обнаружили похищенный велосипед, оставленный у дороги. Возможно, злоумышленник испугался громогласной хозяйки транспортного средства и поспешил скрыться пешком и налегке.

В беседе с пострадавшей полицейские установили описание внешности злоумышленника. Оказалось, у него на куртке были яркие полосы, которые заметно контрастировали с основным цветом одежды.

Приметы разыскиваемого были переданы всем нарядам полиции, курсирующим в городе, и вскоре сотрудники полиции заметили и остановили прохожего в куртке с яркими полосами. Мужчину препроводили в отдел полиции, где выяснилось, что этот 36-летний житель соседнего района причастен к хищению велосипеда.

По предварительной информации, мужчина, увидев велосипед, оставленный в подъезде без присмотра и каких-либо охранных приспособлений, внезапно решил уехать на нем, однако на улице был напуган раздававшимися с балкона криками женщины и поспешил бросить добычу и скрыться, но ему это не удалось.

В отношении злоумышленника решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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