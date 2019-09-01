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В Рыбном собака покусала ребенка

В городе Рыбное (Рязанская область) собака укусила 4-летнего ребенка за руку. Информация об этом появилась в паблике «Новости Рязани ВКонтакте».

Автор поста Иван Крестьянинов сообщил, что на несовершеннолетнего набросилась собака, хозяин которой проживает на Большой улице, в доме номер четыре. По словам Ивана, «владелец неадекватен, разговаривать не собирается». «Набросился на нас с лопатой», — уточнил Крестьянинов.

В своем сообщении автор поста уточнил, что обратился в правоохранительные органы и ветеринарную службу. Однако ничего противозаконного в случае полицейские не узрели. Такое отношение очень раздосадовало и расстроило мужчину.

Фото: ВКонтакте

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