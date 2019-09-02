В Рязанском лесопарке отметили «День знаний»

В воскресенье, 1 сентября, в Рязанском лесопарке прошёл праздник, посвящённый «Дню знаний». Для детей было приготовлено много интересного: развивающие мастер-классы, конкурсы и приятные подарки. Началось мероприятие с творческого номера танцевального коллектива «Смайлики».

Далее стартовал конкурс детских талантов «Слабо!». Юные рязанцы смело тянули руки, выходили на сцену и радовали всех зрителей своими выступлениями. Дети пели, танцевали, читали стихотворения. В конце своего номера каждый участник получал сладкий приз.

Также работало две интересные фотозоны, где любой желающий мог сделать фотографию на память.