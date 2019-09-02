На главную Рязань Общество В Рязанском лесопарке отметили «День знаний»
РязаньОбществоФото

В Рязанском лесопарке отметили «День знаний»

В воскресенье, 1 сентября, в Рязанском лесопарке прошёл праздник, посвящённый «Дню знаний». Для детей было приготовлено много интересного: развивающие мастер-классы, конкурсы и приятные подарки. Началось мероприятие с творческого номера танцевального коллектива «Смайлики».

Далее стартовал конкурс детских талантов «Слабо!». Юные рязанцы смело тянули руки, выходили на сцену и радовали всех зрителей своими выступлениями. Дети пели, танцевали, читали стихотворения. В конце своего номера каждый участник получал сладкий приз.

Также работало две интересные фотозоны, где любой желающий мог сделать фотографию на память.

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Рязанцы могут пройти бесплатное медобследование

В День семьи, любви и верности в Рязанской области заключат брак 14 пар

В Рязани ищут наследников квартиры в Дашково-Песочне