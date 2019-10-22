В Рязанском кардиодиспансере в два раза увеличен объём высокотехнологичной медпомощи



В Рязанском кардиодиспансере за три года в два раза увеличен объём высокотехнологичной медпомощи. Об этом сообщает сайт минздрава Рязанской области.

Кардиослужба области будет в течение пяти лет получать новое оборудование.

Для Рязанского кардиодиспансера за 9,6 млн. рублей уже приобретен современный аппарат УЗИ экспертного класса. Комплекс позволяет проводить ультразвуковое исследование сердца с использованием стресс-эхокардиографии. К нему будет подсоединена беговая дорожка – тредмил, что обеспечит необходимую физическую нагрузку пациента во время обследования, и тем самым, будет способствовать раннему выявлению ишемической болезни сердца, – рассказал главный врач кардиодиспансера Александр Данилов.

Кроме того, в конце октября текущего года в медучреждение поступит новый высокоскоростной компьютерный томограф с инновационным программным обеспечением, стоимостью около 50 млн. рублей. Он создает 128 изображений – срезов за половину секунды. Для сравнения: аппарат, используемый в настоящее время, дает 6 срезов за такое же количество времени.

Будут приобретаться также специальные расходные материалы для оказания высокотехнологичной медицинской помощи. В перспективе коллектив рассчитывает на поставку оборудования для внедрения метода радиочастотной абляции. Он позволяет эффективно бороться с тяжелыми нарушениями ритма, которые часто осложняются инсультами и инфарктами.

Использование современной аппаратуры для ранней диагностики имеет огромное значение: чем раньше мы выявим болезнь, тем скорее начнем лечить, и тем более благоприятным будет прогноз: снизится риск смертельных исходов, сохранится качество жизни пациентов, подчеркнул Александр Данилов.