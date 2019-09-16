В Рязанской области сотрудники ГИБДД проведут операцию «Внимание, дети!»

Во вторник, 17 сентября, в Рязанской области проведут профилактическую операцию «Внимание, дети!». Данное мероприятие направлено на выявление нарушений правил дорожного движения, связанных с перевозкой детей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Целью акции является напоминание всем участникам дорожного движения о необходимости бережного отношения к юным пешеходам и пассажирам. Водитель должен быть готов затормозить в любой момент и ожидать появления ребенка из-за любого препятствия, особенно на территории дворов.

Также в рамках мероприятия сотрудники Госавтоинспекции проверят соблюдение водителями правила перевозки детей-пассажиров.