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В Рязанской области сотрудники ГИБДД проведут операцию «Внимание, дети!»

Во вторник, 17 сентября, в Рязанской области проведут профилактическую операцию «Внимание, дети!». Данное мероприятие направлено на выявление нарушений правил дорожного движения, связанных с перевозкой детей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Целью акции является напоминание всем участникам дорожного движения о необходимости бережного отношения к юным пешеходам и пассажирам. Водитель должен быть готов затормозить в любой момент и ожидать появления ребенка из-за любого препятствия, особенно на территории дворов.

Также в рамках мероприятия сотрудники Госавтоинспекции проверят соблюдение водителями правила перевозки детей-пассажиров.

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