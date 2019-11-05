На главную Рязань В Рязанской области снизилась заболеваемость ОРВИ
Рязань

В Рязанской области снизилась заболеваемость ОРВИ


На прошлой неделе по сравнению с прошлой заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями снизилась почти на 6%. Об этом сообщает сайт областного управления Роспотребндзора.
Заболеваемость регистрировалась ниже порогового уровня на 21,2%. Среди заболевших преобладали дети до 14 лет (более 80%).
По результатам лабораторного мониторинга, заболеваемость вызвана вирусами негриппозной этиологии.
По состоянию на 1 ноября 2019 года привито 357438 жителей области, 32,1% населения. Вакцинация продолжается.

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