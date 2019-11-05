В Рязанской области снизилась заболеваемость ОРВИ



На прошлой неделе по сравнению с прошлой заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями снизилась почти на 6%. Об этом сообщает сайт областного управления Роспотребндзора.

Заболеваемость регистрировалась ниже порогового уровня на 21,2%. Среди заболевших преобладали дети до 14 лет (более 80%).

По результатам лабораторного мониторинга, заболеваемость вызвана вирусами негриппозной этиологии.

По состоянию на 1 ноября 2019 года привито 357438 жителей области, 32,1% населения. Вакцинация продолжается.